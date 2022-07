Inter-Vidal, addio pronto con risoluzione: le cifre finali della buonuscita

Arturo Vidal è pronto a dire addio all’Inter. Lo aspetta il Flamengo, la firma può arrivare già nel corso di questa settimana. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, “prima di tutto, però, il cileno firmerà la risoluzione del contratto che lo lega ancora all’Inter. In cambio, come da accordi, i nerazzurri verseranno al giocatore una cifra di poco inferiore ai 4 milioni, evitando così di sobbarcarsi un altro anno di ingaggio a 6 milioni netti (circa 9 lordi grazie ai benefici del Decreto Crescita)”, si legge.