Inter, dopo Dzeko arriva un altro attaccante. Zapata? Una cosa è chiara. A Marotta…

Dzeko non sarà l’unico nuovo attaccante dell’estate nerazzurra. I profili seguiti da Marotta e Ausilio

Il primo colpo è stato piazzato. Dopo un lungo corteggiamento, l'Inter potrà contare su Edin Dzeko per le prossime due stagioni. Oggi l'attaccante è atteso a Milano per le visite mediche, dopo arriverà la firma sul contratto biennale da 5 milioni all'anno. Ma Dzeko non sarà l’unico nuovo attaccante dell’estate nerazzurra. Da giorni si parla di Duvan Zapata, ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ormai è chiaro che l’Atalanta non si priverà del colombiano, se prima non avrà individuato il suo sostituto.