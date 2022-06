Ex Inter, Keita pronto a lasciare il Cagliari post retrocessione: piace a due club

Keita è pronto a lasciare il Cagliari dopo una sola stagione per via di una clausola presente nel contratto. Dove può approdare

Keita è pronto a lasciare il Cagliari dopo una sola stagione. Con la retrocessione del club in Serie B, infatti, come da clausola presente nel contratto sarà libero di ogni vincolo contrattuale dal 30 giugno. Come riportato da Sky Sport, “potrà così scegliere il suo prossimo club da svincolato: su Keita Baldé al momento ci sono gli interessi di due club turchi, Besiktas e Galatasaray”.