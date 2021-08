Keita, prima la risoluzione col Monaco e poi torna in A: trattativa ai dettagli

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante, accostato anche all'Inter nel corso di questa finestra di mercato

In questa finestra di mercato, il nome di Keita Balde è stato accostato anche all'Inter. Il giocatore è si vicino al ritorno in Italia, ma non in nerazzurro. Come riportato da Il Secolo XIX, la trattativa per il franco-senegalese si è incanalata bene da un paio di giorni. Il suo agente Pastorello sta trattando la rescissione dell’ultimo anno di contratto con il Monaco per poi stringere con la Samp, trasferimento a titolo definitivo, sul tavolo un triennale.