In Spagna – L’ex Inter Kondogbia ha deluso il Valencia. Alla finestra due club inglesi

Geoffrey Kondogbia potrebbe lasciare il Valencia. L’ex giocatore dell’Inter è stato aspramente criticato quest’oggi dalla stampa spagnola. Plaza Deportiva scrive: “L’ultima stagione e mezza non è stata all’altezza della prima quando era arrivato da Milano per 25 mln. Il suo primo anno ha scatenato l’illusione perché con Marcelino è stato uno dei perni del centrocampo. Per questo il Valencia lo ha riscattato. Ma non si è vista quest’anno la stessa stagione. Il calciatore è arrivato in Spagna dopo prestazioni deludenti con il club nerazzurro ma la sua esplosione è durata un anno. Gli infortuni non gli hanno permesso di ripetere la stagione precedente”.

Nonostante questo pare che al giocatore siano interessati diversi club inglesi tra i quali Tottenham ed Everton. Il giocatore quindi piacerebbe a Mourinho. Il club spagnolo è pronto ad ascoltare le offerte e anche il centrocampista le prenderà in considerazione. Il suo contratto scade nel 2022 e c’è una clausola di 80 mln. Da escludere invece, dicono in Spagna, il suo ritorno in Italia, proprio per l’annata difficile con l’Inter.

(Fonte: Plaza Deportiva)