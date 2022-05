Laudisa (GdS): “Juve, trattativa avanzata per Perisic: le cifre dell’offerta”

Il noto giornalista della Gazzetta ha parlato così del futuro di Ivan Perisic, in scadenza al prossimo 30 giugno con l’Inter

A Radio Radio, il noto giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato anche del futuro di Ivan Perisic. Ecco le sue dichiarazioni sull’esterno croato, in scadenza al 30 giugno con l’Inter: “E’ chiaro che ieri c’è stato a Torino l’agente di Pogba. La trattativa è avviata, c’è un triennale in ballo e non va dimenticato che c’è il Decreto Crescita che in queste vicende comanda, quindi per Pogba e anche per Di Maria le tasse vengono dimezzate. Per quel che riguarda Di Maria e Perisic si parla per entrambi di un biennale, l’argentino del Psg percepirà 8 milioni, il croato 6. Sono dettagli di trattative veramente avanzate”.