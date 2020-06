Lautaro, dall’Inter carta inaspettata. “E c’è la nuova offerta: 70 mln più il cartellino di…”

Non è assolutamente cambiato lo scenario in casa Barcellona: Lautaro Martinez è considerato l’obiettivo prioritario per rinforzare l’attacco nel prossimo mercato. Fonti vicine alla trattativa hanno infatti confermato al Mundo Deportivo di come l’interesse dei blaugrana per il Toro sia intatto, nonostante le ultime indiscrezioni su un possibile raffreddamento. Ma c’è una novità, ovvero la strategia dei dirigenti per prendere il centravanti dell’Inter: il Barça sta infatti affrontando tutto con molta tranquillità. Al Camp Nou ritengono infatti che l’emergenza Covid-abbia fatto calare il prezzo di Lautaro.

Ecco spiegata quindi l’ultima offerta di 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo: se l’Inter non dovesse accettare, il Barcellona, spiega il quotidiano, avrebbe agosto e settembre per prendere Lautaro, con il jolly Leo Messi con cui i blaugrana si sentono in posizione di forza. L’Inter non ha però intenzione di privarsi del suo attaccante e Conte sta cercando di spiegargli che la soluzione migliore sia quella di restare un altro anno.

Ma c’è di più: il club avrebbe anche attivato i suoi giocatori più influenti ed ex nerazzurri per convincerlo a restare. Così come Leo Messi, che dall’altra parte continua a sedurlo. “L’attaccante interista vuole cambiare aria e giocare il prima possibile nella stessa squadra di Leo perché crede che questo lo aiuterà a migliorare i suoi numeri. Lautaro è chiaro e l’Inter, anche se si nasconde, pure”, conclude il Mundo Deportivo.