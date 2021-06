Lautaro, il piano Inter. “Marotta ha scelto il sostituto in caso di addio”

Oltre al fascicolo Hakimi, in casa Inter si valuta con molta attenzione anche a quello che può capitare attorno a Lautaro Martinez

Oltre al fascicolo Hakimi, in casa Inter si valuta con molta attenzione anche a quello che può capitare attorno a Lautaro Martinez. Come dichiarato dall'agente, Lautaro non ha intenzione di firmare per ora il rinnovo di contratto e la sensazione è che sia disposto ad ascoltare eventuali offerte dalla Spagna. Stando a quanto riportato da Tuttosport, dopo la cessione di Hakimi, sempre più imminente, l'Inter "capirà se potrà tenersi Lautaro o se arriveranno offerte congrue impossibili da rifiutare. A quel punto Marotta andrà su Raspadori", evidenzia il quotidiano.