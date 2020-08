Sport – Lautaro vuole il Barça, Koeman vuole lui. Inter, ecco le contropartite. L’offerta…

Lo hanno scritto in prima pagina e lo ribadiscono in un articolo. Sport, quotidiano spagnolo, parla delle questioni di mercato del Barcellona e sostiene che c’è anche Lautaro tra i tre nomi che Koeman avrebbe fatto alla società per la prossima stagione. Eric Garcia e Jose Luis Gayà sono gli altri due giocatori, che insieme all’argentino, andrebbero a rinforzare la sua rosa, secondo l’allenatore olandese.

Il giornale sportivo spagnolo scrive che però innanzitutto c’è da portare a termine il processo che serve a sfoltire la squadra, quindi devono arrivare tutta una serie di cessioni prima di reinvestire sul mercato. E sull’attaccante dell’Inter si legge in particolare: “Il più complicato di questi tre accordi da concludere sarà quello di Lautaro Martinez. È la priorità numero nonostante si parli anche di Depay. I colloqui con l’Inter sono stati sospesi mentre il club nerazzurro partecipava all’Europa League e il Barça spera di arrivare a un accordo del valore di circa 65 milioni di euro. Potrebbe includere uno o due giocatori nella trattativa, come contropartita”.

E quali sarebbero queste contropartite? Junior Firpo, Semedo, Emerson (in prestito al Real Betis) o anche Jordi Alba potrebbero essere inclusi nella trattativa per Lautaro. “L’attaccante argentino vuole solo trasferirsi al Camp Nou, nonostante il recente interesse del Manchester City, quindi è in attesa che i due club raggiungano un accordo”, conclude Sport sul Toro.

(Fonte: Sport.es)