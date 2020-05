Lautaro, l’Inter ha un grosso punto fermo. Ed è deciso il doppio colpo stellare finanziato dal Toro

Quella per Lautaro Martinez al Barcellona è una trattativa non-stop e l’Inter sta ora pianificando cosa fare dopo la partenza del Toro. E, come riporta il Corriere dello Sport, la cessione dell’argentino finanzierà il suo sostituto. Ovvero Timo Werner, oltre a Edinson Cavani, per il quale si lavora a prescindere. “Questo, per l’Inter, è un punto fermo“, si legge. Tra le parti ancora non c’è accordo riguardo alla parte cash e nelle ultime settimane è emersa la possibilità di rivedere Joao Cancelo in nerazzurro, girato proprio dai catalani dopo lo scambio con Semedo. “Restano, tuttavia, le distanze su come verrebbe completato il pacchetto. L’Inter, infatti, al momento non accetta meno di 80 milioni di euro. Considerando che Cancelo non può valere meno di una cinquantina di milioni, poiché, la scorsa estate, il City lo ha acquistato dalla Juventus per una valutazione complessiva di 65 (compreso il cartellino di Danilo), significa che il prezzo di Lautaro salirebbe a 130 milioni, ovvero 20 in più rispetto alla clausola.

Premesso che mettendo in piedi un’operazione del genere, non ci sarebbe accesso a quella clausola, la cifra contenuta nel contratto del “Toro” resta comunque un punto di riferimento, oltre il quale il Barcellona non vuole andare. E a nulla è valso il tentativo di inserire un’altra pedina. Firpo, ad esempio, visto che vanta parecchi estimatori in casa nerazzurra. Gli apprezzamenti, però, non cambiano la sostanza. L’Inter vuole portare a casa un certo conguaglio e, almeno per il momento, non transige. Il club nerazzurro ha messo nel mirino Cavani, volendo approfittare del suo contratto in scadenza, ma l’uruguaiano arriverebbe come “terzo”. Per il sostituto del “Toro”, invece, è in prima fila Werner, che ha una clausola che balla tra i 50 e i 60 milioni, a seconda che il Lipsia vinca o meno il campionato. Come noto, però, sull’attaccante tedesco c’è da superare la concorrenza del Liverpool. Quindi nulla è da dare per scontato”, conclude il CorSport.