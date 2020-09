Inter, Lautaro a Madrid? Il Real: “Assolutamente falso”. E c’è un importante dettaglio

Ha avuto un eco davvero molto importante l’indiscrezione lanciata da SportMediaset in merito a Lautaro Martinez. Secondo l’emittente, infatti, il centravanti dell’Inter, sarebbe ad un passo dal Real Madrid, che avrebbe offerto ai nerazzurri circa 60 milioni più il cartellino di Luka Jovic. Ma dopo la smentita da viale della Liberazione, arriva anche quella secca delle Merengues, che fanno sapere ad ABC che la voce “è assolutamente falsa”.

Il portale spagnolo spiega poi un importante dettaglio: “Il Real Madrid non ha intenzione di acquistare Lautaro e, salvo sorprese, non intende nemmeno chiudere alcun colpo in entrata quest’estate, tenuto conto del significativo taglio di entrate che il club ha subito a causa del coronavirus”.