Inter: Lazaro al Benfica, il post per i nuovi tifosi: “Un onore, farò del mio meglio”

Il giocatore dell'Inter è passato in prestito al club portoghese e ha scritto sui social ai suoi follower e ai nuovi sostenitori

Valentino Lazaro ha firmato il suo contratto con il Benfica. L'austriaco va in prestito nella squadra portoghese e in un post sui social dà l'annuncio ai suoi follower. "Ciao Benfica, possiamo cominciare. È un grande onore far parte da oggi di questo grande club. Farò del mio meglio per avere successo insieme. Non vedo l'ora che arrivi la mia prima partita all'Estádio da Luz. Forza", ha scritto in un post dedicato ai suoi nuovi tifosi e scritto in portoghese e inglese.