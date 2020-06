Lenglet: “L’interesse dell’Inter? Sono felice al Barça, ma vediamo cosa succede. Certo…”

Intervistato da Mundo Deportivo, Clement Lenglet ha analizzato la stagione del Barça e ha parlato anche del suo futuro. Alla domanda sul presunto interesse da parte dell’Inter, il difensore ha risposto così: “Sono felice di essere qui, voglio continuare a giocare e vincere titoli. Guarda quello succede. Certo, non siamo molto sicuri a causa del coronavirus perché è stato molto difficile per tutti e non sappiamo dove andremo nei prossimi mesi, ma sono felice qui e vediamo cosa succede“.

(Mundo Deportivo)