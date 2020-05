Le Parisien – Cavani, gelo con l’Atletico: i motivi. Psg lo molla, mai neanche pensato di…

Francia sono tra gli argomenti più gettonati ed entrambi hanno a che fare in qualche modo con l’Inter. I media francesi parlano spesso di Icardi e Cavani e Le Parisien sottolinea che “mentre il PSG si avvicina a un accordo con l’Inter per il trasferimento di Mauro Icardi, il futuro di Edinson Cavani sembra più che mai lontano da Parigi e dalla Francia“. Insono tra gli argomenti più gettonati ed entrambi hanno a che fare in qualche modo consottolinea che “mentre il PSG si avvicina a un accordo con l’Inter per il trasferimento di Mauro Icardi, il futuro di Edinson Cavani sembra più che mai lontano da Parigi e dalla Francia“.

L’uruguaiano è in scadenza e ci sono molti club associati al suo nome. In Spagna, in Italia e in Inghilterra, anche in Brasile, ci sono squadre interessate a lui. Secondo quanto scrive il quotidiano francese però non è vero che il giocatore sarebbe pronto ad accettare un ridimensionamento dello stipendio per restare al PSG. Non sarebbe mai iniziata minimamente la trattativa per prolungare il contratto con il club parigino.

LO VUOLE L’INTER – “Tra le squadre che lo vorrebbero c’è anche l’Inter. Con una possibile partenza di Lautaro Martinez a Barcellona e l’addio definitivo ad Icardi, Cavani sarebbe un ottimo rinforzo offensivo e gratuito”, si legge nello stesso articolo.

CAPITOLO ATLETICO CHIUSO – Pare anche che, uno dei club più interessati all’uruguaiano, l’Atletico Madrid si sia allontanato dall’obiettivo. “I rapporti tra le parti si sono congelati a febbraio, quando il presidente del club spagnolo ha incolpato la famiglia del giocatore di aver chiesto un esorbitante bonus al momento della firma e la mamma del giocatore era intervenuta in prima persona”. Queste le parole pronunciate dalla madre dell’attaccante: «Non capiamo perché il presidente abbia detto questa cosa. Edinson non voleva che i soldi fossero un problema. Altrimenti sarebbe andato allo United, al Chelsea o all’Inter Miami che gli ha fatto un’offerta sostanziosa».

PER FINIRE LA STAGIONE – Si parla ovviamente fin qui della prossima stagione. “Ma dopo lo stop dovuto al coronavirus, Cavani dovrebbe prolungare il suo contratto con il PSG di due mesi per giocare nelle finali della Coppa Nazionale e, soprattutto, nei quarti di finale della Champions League“, dice Le Parisien.