Marchetti (Sky): “Icardi-Juve a una sola condizione. Il PSG per ora…”

La Juventus anche nelle scorse ore ha chiesto l'argentino al PSG: le ultimissime sul futuro dell'ex capitano dell'Inter

Ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24, l’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato così dell’ipotesi Icardi-Juve: ”Per Icardi la Juve vuole solo prestito, il PSG non apre ad ora. Dipende anche da Mbappé, altrimenti rimarrebbero pochi davanti. Non so se l'attaccante francese lascerà Parigi. Non è una trattativa normale, è già folle l'offerta per uno in scadenza”.