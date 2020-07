Lothar Matthäus si è espresso in merito alle voci di interessamento nei confronti di Alaba: “Non vedo alcun motivo per il quale il giocatore dovrebbe lasciare il Bayern. Non guadagnerà molti più soldi altrove. Il Bayern Monaco è il club ideale per Alaba. Si adatta perfettamente. Alaba sarebbe una perdita più grave di Thiago. Penso che Thiago andrà via e Alaba resterà”.