MD – Semedo, il più desiderato: è lui la chiave principale per sbloccare Lautaro

Anche la prima pagina di Mundo Deportivo in edicola in Spagna nelle prossime ore parla dell’asse caldo di mercato tra Inter e Barcellona, nell’ambito del possibile passaggio di Lautaro Martinez in blaugrana. Da giorni i due club discutono delle contropartite da offrire ai nerazzurri per ammortizzare il costo del cartellino dell’attaccante argentino.

Fra i nomi fatti con maggiore insistenza c’è quello di Semedo. Ed è proprio sul laterale portoghese che si incentrano i titoli di MD: “Semedo, il più desiderato. Molte grandi sono sulle tracce del laterale portoghese del Barça, chiave principale per sbloccare le trattative Lautaro e Pjanic. La sua quotazione non smette di crescere per la mancanza di alternative nella sua posizione: Juventus, PSG, Manchester City, Bayern Monaco e Inter lo sognano“.

(Fonte: Mundo Deportivo)