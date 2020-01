Mercato Inter, a gennaio il 3-5-2 raddoppia. Ecco come giocherà Conte. E che coppie

Alla fine del mercato di gennaio l’Inter avrà un volto nuovo, arricchito. Antonio Conte si è messo in testa di poter compensare con nuovi innesti il gap con la Juventus. Perché è riuscito a tenergli testa anche senza una squadra a pieno regime e decimata dagli infortuni. E sta cercando di convincere la società nerazzurra che si può fare e allora ecco in arrivo una vagonata di acquisti, tutti di livello per provare a dare vita a questa compensazione e provare ad inseguire sogni di gloria.

Per farlo avrà a disposizione un 3-5-2 raddoppiato, dice il Corriere dello Sport. In che senso? Per ogni ruolo avrà coppie assortite e ricambiabili e potrà stare più tranquillo in caso di emergenza. Con l’arrivo di Young, Giroud, Eriksen il mister potrà fare il gioco delle coppie. Avrà due giocatori affidabili in ogni ruolo. Questa la formazione che sarebbe titolare da fine gennaio, con gli eventuali ricambi:

Handanovic; Godin (D’Ambrosio), de Vrij (Ranocchia), Skriniar (Bastoni); Candreva (D’Ambrosio), Barella (Gagliardini), Brozovic (Borja Valero), Eriksen (Sensi), Young (Biraghi-Asamoah); Lautaro (Sanchez), Lukaku (Giroud);