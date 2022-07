Inter, difensore cercasi: tra Milenkovic, il nome low cost e quello last minute

Tre nomi per il mercato dell’Inter, in particolare per la difesa. In pole c’è il nome di Nikola Milenkovic, ma La Gazzetta ne svela altri due

Alessandro Cosattini

Tre nomi per il mercato dell’Inter, in particolare per la difesa. Prosegue la ricerca del sostituto di Andrea Ranocchia, il profilo fortemente richiesto da Simone Inzaghi per completare la rosa nerazzurra. In pole c’è il nome di Nikola Milenkovic, ma non è l’unico: La Gazzetta ne svela altri due in particolare.

Il nome low cost e quello last minute

“Passando al mercato in entrata, la pedina che completa il gioco delle coppie per ogni ruolo del 3-5-2 di Inzaghi è un difensore centrale di riserva, da chiamare in causa quando uno dei tre titolari è stanco o indisponibile: qualcuno che raccolga l'eredità di Ranocchia, insomma. Su questo fronte è Nikola Milenkovic il nome più interessante: il serbo potrebbe infatti puntare a qualcosa di più che a una mansione di ripiego e si può liberare dalla Fiorentina per 15 milioni di euro. Nel caso - da non escludere - in cui la proprietà preferisca spendere di meno per una seconda linea, resta aperta la strada per Francesco Acerbi della Lazio oppure un nome last minute, magari in prestito. Resiste la candidatura di Merih Demiral dall'Atalanta, che però costringerebbe l'Inter a un sacrificio economico maggiore”, si legge.