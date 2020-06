In estate era sfida Marotta-Paratici, ora Repubblica: “Mercato Juve disastroso, quasi un…”

L’estate scorsa è stata infiammata anche dalla sfida a distanza tra il mercato di Beppe Marotta e quello di Fabio. I due, che avevano lavorato insieme alla, si sono “punzecchiati” a distanza su obiettivi a volte comuni e sono stati esaltati dalla stampa nella prima vera corsa a ridurre il gap con la Juventus. Ora il mercato bianconero viene definito “incoerente”. Repubblica rincara la dose e per spiegare i limiti e gli errori di Sarri puntualizza: “Però è anche vero, e questo è un alibi, che Paratici gli ha affidato una rosa incoerente, inadatta alle inclinazioni del tecnico, piena di contraddizioni, quasi un rompicapo. L’ultimo mercato è stato disastroso e ha finito per caricare addosso all’allenatore ulteriori difficoltà oltre alle molte che già si immaginava avrebbe avuto per la sua natura non elettivamente juventina. Ma chiunque faticherebbe ad assemblare Ronaldo, Dybala e Douglas Costa. L’unico che starebbe bene con tutti è Higuain, che però non sta bene con sé stesso”.