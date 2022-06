Milenkovic, la posizione dell’Inter e la verità sull’inserimento della Juventus

Il futuro di Nikola Milenkovic potrebbe essere a tinte nerazzurre. Il difensore serbo della Fiorentina ha deciso di non rinnovare con i viola e partirà in estate. L'Inter ci pensa, come rimarca calciomercato.com: "Quella che sta facendo più sul serio per il difensore serbo è senza dubbio l'Inter, che ha incontrato più volte l'agente del centrale, Fali Ramadani, per iniziare a parlare di un possibile trasferimento in nerazzurro. Tutto, ora, dipenderà dalle cessioni, in particolare quella di Skriniar, che dovrebbe portare all'arrivo a Milano di Nikola e anche di Bremer".