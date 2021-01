Mistero Vagiannidis: zero presenze in Belgio, il Panathinaikos lo rivuole dall’Inter ma gratis

Georgios Vagiannidis era arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Panathinaikos. Ora, il terzino destro potrebbe fare il percorso inverso e lasciare l’Inter dopo la misteriosa parentesi al Sint-Truiden. In Belgio, infatti, Vagiannidis ha collezionato zero presenze e zero convocazioni.

Il Pantahinaikos, assicurano in Grecia, vorrebbe riportare il giovane a casa ma senza un prestito. Vorrebbe che Vagiannidis si liberasse dal contratto con l’Inter, che è valido fino al 2024. Le società sono in contatto e possibili novità sono attese per la prossima settimana.