Sky – Monza, sempre più vicino Nesta per la panchina: accordo in chiusura

Deciso il sostituto di Raffaele Palladino sulla panchina del Monza. Come riportato da Sky Sport, il profilo più vicino è quello di Alessandro Nesta. La chiusura dell’accordo è prevista già nelle prossime ore: sarà un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Dopo l’esperienza alla Reggiana in Serie B, Nesta è pronto ad approdare in Serie A alla guida del Monza.