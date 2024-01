Rinforzo in casa Monza a pochi giorni dalla sfida di campionato contro l’Inter di sabato ore 20.45: ecco Daniel Maldini

Rinforzo in casa Monza a pochi giorni dalla sfida di campionato contro l’Inter di sabato ore 20.45. Come riportato da Sky Sport, domani arriverà la firma di Daniel Maldini, che arriva in prestito dal Milan dopo la prima parte di stagione con la maglia dell’Empoli.