Juan Cuadrado è ancora ai box e al momento non c’è una data di rientro in casa Inter. L’infiammazione al tendine d’Achille continua a tormentarlo, ne ha parlato anche l’esperto di mercato Matteo Moretto .

“Cuadrado? Non sta bene. Posso dire una cosa in più: non escludo che l’Inter torni sul mercato degli esterni a gennaio, perché non sta bene il giocatore”, ha svelato il giornalista al canale Twitch di SOS Fanta.