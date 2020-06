CM – Hakimi allontana Moses dall’Inter: nessun accordo con il Chelsea. E per l’Europa League…

L’Inter si avvicina ad ampie falcate ad Achraf Hakimi. L’acquisto di uno degli esterni più forti del mondo porta a delle discussioni in merito ai giocatori presenti in rosa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’arrivo proprio di Hakimi aggiunge incertezza sul futuro di Moses: i nerazzurri, al momento, non hanno ancora preso una decisione sul riscatto ma “le sensazioni non sembrano portare a questa soluzione”.

EUROPA LEAGUE – Moses, però, è in dubbio anche per l’Europa League perché non è stato ancora raggiunto un accordo con il Chelsea per il prolungamento del prestito. Qualora non venisse trovato l’accordo, il nigeriano non sarebbe a disposizione per la fase finale della Champions. “Un problema in più per un giocatore sempre più lontano dall’Inter”, chiosa calciomercato.com.