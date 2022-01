Sky – Nandez aspetta un segnale dall’Inter, ma c’è anche il Napoli: lo scenario

Nahitan Nandez di nuovo accostato all'Inter per questo mercato di gennaio: ecco lo scenario raccontato da Sky Sport

Nahitan Nandez di nuovo accostato all'Inter. Il giocatore vuole lasciare il Cagliari a gennaio dopo il mancato addio estivo e aspetta i nerazzurri, che per il momento non aprono però. Ecco quanto svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "Se il Cagliari fa due colpi a centrocampo come penso, Nandez può partire anche in prestito. Il Torino lo sta trattando, lui sta aspettando un segnale dall'Inter, ma non sono emersi segnali dai nerazzurri. Il Napoli invece ci sta pensando seriamente, è un pensiero forte, già dalla scorsa estate".