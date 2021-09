Napoli, Insigne chiarisce: “Rinnovo? Situazione che non mi condiziona”

Le dichiarazioni del calciatore della Nazionale, Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato il contratto col Napoli e piace all'Inter

Alla vigilia della sfida contro la Lituania, l'attaccante della Nazionale Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Tra i temi trattati anche la delicata questione rinnovo col Napoli , non ancora arrivato a 10 mesi dalla scadenza naturale.

"No, non mi faccio condizionare quando porto la maglia del Napoli e non mi faccio condizionare quando porto la maglia della Nazionale. Quando sono qui penso all'Italia, quando sono a Napoli a quella del Napoli" ha dichiarato Insigne.