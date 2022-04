Nunez: “Futuro? Vedremo, per ora sono concentrato su questa stagione”

Il calciatore del Benfica si dice sia nel mirino dell'Inter e del Milan, lui per ora è concentrato sul presente

Dicono sia il sognodell'Inter, forse proibito. Darwin Nunez, attaccante del Benfica, è uno dei giocatori più chiacchierati del calciomercato. Soprattutto in chiave Premier League. Dopo l'eliminazione del Benfica contro il Liverpool ha parlato del suo futuro e ha detto: «Adesso voglio restare concentrato sino a fine stagione su questo club e poi si vedrà, fino a giugno non dirò nulla». Il Manchester United in particolare sarebbe interessato a lui in Inghilterra.