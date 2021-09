Palmeri: “Inter? Non è la regina del mercato, ma Marotta ha fatto un piccolo capolavoro”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri ha commentato i movimenti principali del mercato delle grandi squadre italiane

"L'addio di Cristiano Ronaldo? La Juventus ne esce indebolita sul campo. La combo Allegri-CR7 non avrebbe mai perso lo scudetto. L'Inter non è la regina del mercato ma ha fatto un piccolo capolavoro, ma gli do 6 perché considero Eriksen una grande perdita. Da Correa a Dumfries, Marotta ha fatto tutte le scelte migliori possibili".