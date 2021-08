Pedullà – Aria pesante tra Zapata e l’Atalanta. Duvan vuole l’Inter

Il giocatore vuole vestire la maglia dell'Inter nella prossima stagione, ma l'Atalanta non lo cede se non trova un sostituto

Duvan Zapata vuole l'Inter. L'attaccante colombiano, che ha già un accordo di massima con i nerazzurri sull'ingaggio, vuole lasciare l'Atalanta. Il club però non ha alcuna intenzione di liberarlo al momento e non è alla ricerca di un sostituto. Come svelato da Alfredo Pedullà su Twitter, tra Zapata e l'Atalanta l'aria è pesante. L'Inter osserva con grande attenzione la situazione: c'è anche - e ancora - il nome di Duvan sul taccuino della dirigenza nerazzurra.