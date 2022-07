Pedullà: “Bremer vuole solo l’Inter, c’è un patto. Si può fare anche se non esce Skriniar”

In studio a Sportitalia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così di Gleison Bremer in chiave Inter

In studio a Sportitalia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così di Gleison Bremer in chiave Inter: “L’incontro tra Busardò e Vagnati è stato fatto per ribadire la scelta di Bremer che è l’Inter. È un patto che risale a dicembre, lui vuole l’Inter. Se non esce Skriniar, la cosa si può fare lo stesso, ma è una questione di cifre, incastri e tempistiche insomma. Busardò tiene botta e resiste a tutte le richieste di Cairo perché Bremer vuole l’Inter. Poi chiaro che la Juve si sia informata per il giocatore”.