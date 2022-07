Pedullà: “Bremer? Da 6 mesi ha dato la parola all’Inter, c’è l’accordo col giocatore”

In diretta a Sportitalia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così di Gleison Bremer in chiave Inter

In diretta a Sportitalia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così di Gleison Bremer in chiave Inter: “Su Bremer io continuo a dire l’Inter, finché c’è l’accordo tra il giocatore e i nerazzurri e ancora c’è. Da 6 mesi Bremer ha dato la sua parola all'Inter”, le sue dichiarazioni. La priorità è cedere Milan Skriniar al PSG di fronte a un’offerta di almeno 70 milioni di euro, poi l’Inter tratterà con il Torino per chiudere il colpo Bremer. L’accordo tra i nerazzurri e il brasiliano c’è da tempo, manca ancora quello tra club invece.