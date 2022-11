Errata corrige – Pedullà, nessun riferimento all’Inter per De Paul

"Occhio a Rodrigo De Paul, in passato nel mirino di Inter, Juve e Napoli: il suo rapporto con Simeone in casa Atletico è ai minimi storici, le vicende personali hanno aggiunto nervosismo, l’ingaggio è però superiore ai 6 milioni lordi a stagione. Lo scarso adattamento a Madrid potrebbe essere un’occasione per chi ha bisogno di una mezzala di talento che può trasformarsi in trequartista o esterno offensivo".