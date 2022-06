Pedullà: “Skriniar vorrebbe restare, ma il PSG caldo. Ecco l’incedibile in difesa”

In diretta su Sportitalia, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Milan Skriniar. Il PSG è in pressing, ma c’è ancora distanza con l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Il mercato dell’Inter non può essere fatto solo di acquisti. L’Inter ha delle necessità anche in uscita, deve fare delle cessioni. Fosse solo una, andrebbe bene ai nerazzurri. Il PSG è caldo, Skriniar vorrebbe restare a Milano, ma l’incedibile è Bastoni. Può arrivare un rilancio che può soddisfare l’Inter da Parigi, poi la palla passerebbe al giocatore. L’Inter deve chiudere il mercato col +60, lo sappiamo”.