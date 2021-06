Pedullà: “Gosens? Inter, mani legate. Richiesta Atalanta irraggiungibile in A”

Il giocatore dell'Atalanta ha parecchi estimatori. Secondo il giornalista de La Gazzetta è una scalata per i club italiani

Dopo la prestazione contro il Portogallo di Ronaldo, Gosens è finito nel mirino degli esperti di mercato. Nel senso che - secondo loro - potrebbe far gola a tante squadre. Se ne è parlato quest'oggi anche in chiave Inter . Ma Pedullà - su La Gazzetta dello Sport - parla di una valutazione di 40 mln (anche 50 dopo quanto sta facendo con la Germania). Poteva lasciare l'Atalanta già qualche tempo fa ma il club bergamasco ha resistito e lo ha trattenuto.

In Serie A, secondo il giornalista, sono pochi i club che si potrebbero permettere di prenderlo. "Nel nostro campionato, siamo sinceri, nessuno oggi potrebbe arrampicarsi alla cifra chiesta da Percassi. Prendiamo la Juve: Robin piace tantissimo, ma la priorità è il centrocampo e per andare su un esterno del genere prima bisognerebbe trovare una soluzione per Alex Sandro. Incastro quasi impossibile. L’Inter ha le mani legate, non vediamo altre strade. Ecco perché chi ha in casa specialisti di spessore deve resistere a qualsiasi tipo di proposta. Quello che dovrebbe fare la Roma con Spinazzola", si legge in un articolo sulla rosea.