Mercato, Pedullà apre sul rinnovo di Perisic: “Inter ci penserà e forse la sua volontà…”

Le ultime sul rinnovo dell'esterno croato secondo il giornalista di Sportitalia

"A un Perisic così andrebbe fatto un altro contratto tra stanotte e domattina", ha commentato Alfredo Pedullà sui social a proposito della prestazione mostruosa di Ivan. Un'altra partita che fotografa uno stato di forma eccezionale. E quando al giornalista viene chiesto di mettere una buona parola per il rinnovo del croato, Pedullà non si tira indietro: "Lo faccio. Ma credo ci penserà anche l'Inter, la sua volontà era e forse resta quella di tornare in Bundesliga ma ci sono margini".