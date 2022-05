Retroscena Perisic-Tottenham: “Mail all’Inter, ma indirizzo sbagliato. Messaggio arrivato a…”

Come vi abbiamo riportato, Ivan Perisic è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. La società inglese lo ha annunciato sui suoi canali

"... Il mandato a Pini Zahavi, potente agente che lavora molto in Premier League. Ivan si è affidato a lui per realizzare il suo sogno. E per cercare di accontentarlo il più velocemente possibile, il Tottenham ha anche sbagliato per la fretta. Sabato 28 maggio, gli Spurs hanno avvisato l'Inter di aver trovato l'accordo definitivo con il giocatore, ma al mittente errato. Infatti, gli Spurs hanno inviato la mail all'ex segretario nerazzurro pensando fosse ancora lui, visto che ai tempi di Wesley Sneijder ci si interfacciava con lui".