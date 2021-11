Inter, martello Perisic in scadenza: tra rinnovo e sostituto, Marotta al lavoro

Ecco le ultimissime sul futuro dell'esterno croato nerazzurro, in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno

Ovvero “di Perisic, che a sinistra è stato un "martello" e ha messo il piede in entrambe le reti. Il croato sta attraversando un periodo di forma eccezionale e, dopo il gol del 2-1 contro il Napoli, ha “asfaltato” Dodô e Tetê. E' in scadenza di contratto e non vuole rinnovare: se non cambierà idea, in estate per Marotta e Ausilio trovare un sostituto del suo livello sarà complicato. Fino al 30 giugno, comunque, Ivan "il Terribile" se lo godrà il tecnico di Piacenza che, dopo la sosta, è ripartito alla grande accorciando a -4 sulla vetta in campionato e mettendo al sicuro il passaggio del turno in Champions”, si legge.