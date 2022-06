Pedullà – Pinamonti-Atalanta, arrivano conferme. Ma c’è distanza con l’Inter: le cifre

Come anticipato da Fcinter1908.it, Andrea Pinamonti ha trovato un'intesa con l'Atalanta ma gli orobici sono distanti dalla richiesta dell'Inter

Come anticipato da Fcinter1908.it, Andrea Pinamonti ha trovato un'intesa con l'Atalanta che ora dovrà cercare di accordarsi con l'Inter sulla valutazione del centravanti classe '99. Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio sito, ha riportato aggiornamenti sulla vicenda:

"Ci sarà un motivo se Andrea Pinamonti ha preso tempo con tutti, in modo particolare con il Monza che avrebbe voluto chiudere. L’attaccante di proprietà dell’Inter e reduce da un buonissimo campionato con l’Empoli sta valutando altre opportunità. La Fiorentina ha ormai in pugno Jovic, il Torino potrebbe essere un’idea, ma sono confermate le voci che parlano di un’irruzione dell’Atalanta. Pista che Pinamonti gradisce, profilo apprezzato da Gasperini, c’è ancora distanza sulle cifre", spiega l'esperto di mercato. L'Atalanta offre poco più di 10 mln più bonus ma l'Inter ne chiede 20, cifra che invece non dista troppo da quanto metterebbe sul piatto il Monza.