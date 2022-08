Pinamonti, ecco l’ultima offerta Atalanta. “Per ora non basta. Occhio a Sassuolo e…”

Sono giorni caldissimi per il futuro di Andrea Pinamonti, destinato a lasciare l'Inter: gli aggiornamenti

Sono giorni caldissimi per il futuro di Andrea Pinamonti , destinato a lasciare l'Inter per trovare una piazza che possa rilanciarlo ancor di più dopo l'ottima stagione ad Empoli. Il Corriere dello Sport traccia il borsino della situazione attuale:

"L’Atalanta ha offerto 15 milioni, ma non basta. Se venderà Raspadori, occhio al Sassuolo. Pure il Monza non è out".