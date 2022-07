Romano: “Pinamonti, intesa Inter-Salernitana. Ma occhio a questo scenario”

Il futuro di Andrea Pinamonti. Fabrizio Romano ha parlato così su Twitch dell’attaccante, in uscita dall’Inter e cercato da diversi club in Italia: “L’Atalanta vuole un nuovo attaccante e vuole puntarci forte. C’è questo accordo tra Inter e Salernitana per Pinamonti, i nerazzurri aspettano che lui accetti, ma al momento nulla. L’Atalanta lo vuole, Gasperini in particolare. Bisogna aspettare e capire, magari anche in ottica Demiral per l’Inter. Inter e Salernitana sono pronte, Pinamonti ancora non ha deciso“, le sue dichiarazioni al canale di SOS Fanta.