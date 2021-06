Pjanic vuole tornare in Italia: “Proposto a tre squadre, una è l’Inter”

Le novità sul futuro del centrocampista bosniaco, che vuole tornare in Serie A dopo una stagione deludente al Barcellona

Miralem Pjanic vuole tornare in Italia. Il centrocampista bosniaco, dopo una sola stagione al Barcellona, aspetta una chiamata dalla Serie A. Come riporta Calciomercato.com, “la Juve non è l'unico club a corteggiarlo dato che è stato proposto da intermediari anche a Napoli e Inter, ma la società bianconera è rimasta nel suo cuore al punto da metterla inevitabilmente al primo posto”, si legge.