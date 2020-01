Politano-Roma? Spunta anche il Siviglia. CdS: “Durissima telefonata Petrachi-Marotta. L’Inter…”

“Forse non è ancora finita. Matteo Politano può coronare il suo sogno e tornare alla Roma, la società che lo ha allevato. La rottura definitiva della trattativa con l’Inter per lo scambio con Spinazzola, con tensioni che possono provocare strascichi legali, non esclude l’ipotesi alternativa: per liberare il posto a Giroud, chiesto con forza da Conte, Marotta sta cercando di piazzare Politano altrove, escludendo al momento di cederlo in prestito senza obbligo di riscatto. Ma nei prossimi giorni potrebbe anche valutare la seconda possibilità, quella gradita alla Roma”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al futuro di Matteo Politano. Il suo ritorno all’Inter, dopo lo scambio saltato con Spinazzola, sembrava aver precluso all’ex Sassuolo la possibilità di tornare a Roma ma l’ipotesi giallorossa non è da escludere.

POLITANO E L’INTER

Come riporta il CorSport, Politano è “ora profondamente arrabbiato per il dietrofront. Come era immaginabile, diversamente da Spinazzola che giocherà addirittura titolare a Genova, non è stato convocato per la partita di Lecce. Ma non è questo il vero nodo della questione. Il problema è la scelta. Pur lusingato dall’interessamento del Napoli, della Fiorentina e del Siviglia, Politano vuole andare alla Roma e solo alla Roma. Con Petrachi il suo entourage ha già raggiunto l’accordo economico per uno stipendio da 2 milioni netti, moltiplicato per quattro anni e mezzo in caso di acquisto definitivo. Anche ieri ci sono stati contatti e messaggi, a conferma di un’intesa solida. Non c’è intenzione di tornare indietro“, spiega il quotidiano romano che illustra anche la posizione dell’Inter. Marotta non teme ripercussioni legali ma ha preso atto della situazione e, “dopo un confronto con Conte ha deciso di non prendere più Spinazzola ma al tempo stesso si è reso conto che l’uscita di Politano, ormai con la testa altrove, può essere conveniente per completare la squadra da scudetto che gli ha chiesto l’allenatore. Proverà per qualche giorno a convincere il giocatore ad accettare le altre ipotesi: la più gradita è il Siviglia di Monchi, pronto ad acquistarlo subito a titolo definitivo. Ma se non fosse possibile, tornerebbe a trattare con la Roma”.

IDEA ROMA

E l’ipotesi Roma? I giallorossi potrebbero riprendere il filo del discorso con l’Inter solo se dovessero saltare le alternative. A maggior ragione dopo la “durissima telefonata” fatta da Petrachi a Marotta. I giallorossi, al momento, non hanno soldi da investire a gennaio a meno che non facciano cassa vendendo: il primo nome sulla lista è Under ma la presenza del turco, visto l’infortunio di Zaniolo, serve tanto quanto Politano.