Repubblica – Spinazzola-Politano, Roma e Inter provano a ricucire. Un’ipotesi estrema è che…

Diplomazia al lavoro per ricucire lo strappo che si è creato tra Inter e Roma in seguito al mancato scambio tra Politano e Spinazzola.

“I due club provano a ricucire. Le distanze però sono importanti. Da una parte c’è l’Inter, disposta a portare a Milano il centrocampista Leonardo Spinazzola solo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma senza obblighi d’acquisto. Dall’altra c’è la Roma, che vorrebbe trattenere l’attaccante Matteo Politano a Trigoria garantendo che lo comprerà a fine prestito, ma pretende un uguale impegno da parte dell’Inter“, riporta Repubblica. ”

Per cercare di trovare la quadra è al lavoro l’agente di entrambi i giocatori, Davide Lippi, che da Milano fa da tramite fra le due società. Da un punto di vista economico, con una quotazione dei due giocatori a 30 milioni di euro ciascuno, lo scambio sarebbe vantaggioso per entrambi i club, che realizzerebbero plusvalenze preziose da spendere sul mercato. Per l’Inter addirittura 12,5 milioni, utili per arrivare in tempi brevissimi a portare a Milano Giroud ed Eriksen. Un’ipotesi estrema è che, anche se il trasferimento di Spinazzola dovesse saltare, Politano possa comunque andare in prestito alla Roma. Ma viste le tensioni fra le due squadre nelle ultime 24 ore, anche quella strada al momento appare in salita“.

(Repubblica)