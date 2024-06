La priorità è Bento, e su questo ci sono ben pochi dubbi. Ma l'Inter , di certo, non si farà trovare impreparata di fronte all'eventuale impossibilità di arrivare al portiere brasiliano. E ha già due profili alternativi, come racconta il Corriere dello Sport:

"Sistemare il presente, ma programmare anche il futuro. L’Inter aveva lo stesso piano anche la scorsa estate. Gli incastri del mercato, però, alla fine non lo hanno permesso. La necessità di dare stabilità alla porta nerazzurra, per esempio, resta una priorità. Nelle ultime stagioni si sono avvicendati Handanovic, Onana e Sommer. La scelta del numero uno svizzero è stata un successo, ma la carta d’identità non fa sconti: 35 anni. Il suo erede è già stato identificato: Bento, brasiliano, estremo difensore dell’Athletico Paranaense, in rampa di lancio anche con la Seleçao".