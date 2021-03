L’Inter riparte da una certezza. Decisione definitiva: “Ma nel 2022 sarà rinnovamento”

L'Inter per la prossima stagione ha deciso di partire da una certezza e di rinviare il rinnovamento al 2022

"Musso? L'Inter lo ha individuato come prima scelta per il dopo Handanovic. A frenare il trasferimento dell'argentino in nerazzurro, dove ritroverebbe l'amico Lautaro Martinez, è però l'ormai certa conferma dello sloveno come titolare anche per la prossima stagione: l'idea della dirigenza interista, anche per via della complicata situazione economica, è quella di rinnovare la porta nel 2022", si legge.