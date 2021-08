QN – Inter-Correa, Suning deve mettere in conto 30 mln per convincere Lotito

Il club nerazzurro accontenterebbe Inzaghi acquistando l'argentino dalla Lazio

Inzaghi vorrebbe Correa per rinforzare l'attacco dopo l'addio di Lukaku e l'arrivo di Dzeko. "L'Inter lo vuole, il giocatore sembra disposto a venire e Inzaghi lo ha allenato per anni e può inserirlo in fretta anche in nerazzurro: cosa manca? Una offerta congrua e che soddisfi Lotito", scrive del giocatore argentino QN.