Stampa estera – Rafinha, destinazione Inghilterra? Due club in fila

L’ex Inter Rafinha potrebbe ripartire da una nuova avventura in Premier League. Il Barcellona ha fissato il costo del cartellino sui 14-15 mln di euro, almeno stando alla stampa estera. E in Inghilterra starebbero prendendo in considerazione il suo arrivo sia i Leeds che l’Arsenal. L’ex calciatore nerazzurro, ad un anno dalla scadenza del contratto con i blaugrana, sarebbe finito nella lista delle cessioni del Barça alle prese con un taglio della rosa che ha già viste le partenze di Arthur e Rakitic. E sono in attesa di trovare una nuova destinazione giocatori come Vidal e Suarez. Qualche settimana fa Rafinha era stato accostato ad un ritorno all’Inter.

(Fonte: The Sun)