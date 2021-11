Romano: “Raspadori-Inter? Molto apprezzato, l’aria che tira per gennaio”

In diretta al podcast The Here We Go, Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Giacomo Raspadori, accostato anche all'Inter per gennaio

Alessandro Cosattini

In diretta al podcastThe Here We Go, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Giacomo Raspadori, accostato anche all'Inter per il mercato invernale: "Raspadori a gennaio all’Inter? Non tira quell’aria, c’è gradimento per il giocatore, ma non penso il Sassuolo accetterebbe fantasiose ecco a gennaio. Resta il grande apprezzamento, ma nessuna trattativa per il mercato invernale", si legge.